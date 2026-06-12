Un jour, une église, un village visite de l’église de Braux-le-Châtel Braux-le-Châtel mardi 28 juillet 2026.

Braux-le-Châtel

Un jour, une église, un village visite de l’église de Braux-le-Châtel

Église Saint-Antoine Braux-le-Châtel Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Tout public

Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !

Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.

Quand ?

Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.

Où ?

Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.

C’est gratuit et sans réservation !

Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .

Église Saint-Antoine Braux-le-Châtel 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Braux-le-Châtel Braux-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts