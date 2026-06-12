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Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher Bricon

Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher Bricon

Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher Bricon vendredi 7 août 2026.

Adresse : Église Saint-Pierre-ès-Liens

Ville : 52120 Bricon

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Bricon

Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher

Église Saint-Pierre-ès-Liens Bricon Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !

Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.

Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.

Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.

C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider.   .

Église Saint-Pierre-ès-Liens Bricon 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53  animationdes3forets@gmail.com

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L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher Bricon a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts