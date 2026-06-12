Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher Bricon
Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher Bricon vendredi 7 août 2026.
Bricon
Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher
Église Saint-Pierre-ès-Liens Bricon Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !
Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.
Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.
Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.
C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .
Église Saint-Pierre-ès-Liens Bricon 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
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L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Bricon et calcul de la hauteur du clocher Bricon a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts