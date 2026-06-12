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Un jour, une église, un village visite de l’église de Bugnières Bugnières

Un jour, une église, un village visite de l’église de Bugnières Bugnières

Un jour, une église, un village visite de l’église de Bugnières Bugnières mercredi 5 août 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 52210 Bugnières

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Bugnières

Un jour, une église, un village visite de l’église de Bugnières

Eglise Bugnières Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !

Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.

Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.

Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.

C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider.   .

Eglise Bugnières 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53  animationdes3forets@gmail.com

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English :

L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Bugnières Bugnières a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne