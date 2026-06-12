Un jour, une église, un village visite de l’église de Coupray Coupray
Un jour, une église, un village visite de l’église de Coupray Coupray jeudi 16 juillet 2026.
Coupray
Un jour, une église, un village visite de l’église de Coupray
Eglise Coupray Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !
Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.
Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.
Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.
C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .
Eglise Coupray 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Coupray Coupray a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne