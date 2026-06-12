Un jour, une église, un village visite de l’église de Dancevoir et Petit Ours Brun Dancevoir
Un jour, une église, un village visite de l’église de Dancevoir et Petit Ours Brun Dancevoir jeudi 6 août 2026.
Dancevoir
Un jour, une église, un village visite de l’église de Dancevoir et Petit Ours Brun
Eglise Dancevoir Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !
Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.
Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.
Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.
C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .
Eglise Dancevoir 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
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English :
L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Dancevoir et Petit Ours Brun Dancevoir a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne
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