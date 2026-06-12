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Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville Maranville

Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville Maranville

Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville Maranville dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 52370 Maranville

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Maranville

Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville

Eglise Maranville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Tout public
Sans réservation.   .

Eglise Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53  animationdes3forets@gmail.com

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English :

L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne