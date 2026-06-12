Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville Maranville
Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville Maranville dimanche 12 juillet 2026.
Maranville
Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville
Eglise Maranville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Tout public
Sans réservation. .
Eglise Maranville 52370 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Maranville Maranville a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne