Un jour, une église, un village visite de l’église de Villiers-sur-Suize Villiers-sur-Suize
Un jour, une église, un village visite de l’église de Villiers-sur-Suize Villiers-sur-Suize vendredi 14 août 2026.
Villiers-sur-Suize
Un jour, une église, un village visite de l’église de Villiers-sur-Suize
Eglise Villiers-sur-Suize Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !
Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.
Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.
Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.
C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .
Eglise Villiers-sur-Suize 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
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L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église de Villiers-sur-Suize Villiers-sur-Suize a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence d’Attractivité de la Haute-Marne