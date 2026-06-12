Un jour, une église, un village visite de l’église d’Orges Orges
Un jour, une église, un village visite de l’église d’Orges Orges samedi 25 juillet 2026.
Orges
Un jour, une église, un village visite de l’église d’Orges
Eglise Orges Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Tout public
Découvrez autrement le patrimoine religieux et rural de la Haute-Marne !
Tout au long de l’été, l’Association culturelle et d’animation des 3 Forêts vous propose des visites guidées gratuites d’églises de village.
Quand ?
Du 6 juillet au 16 août 2026, dans différents villages du territoire.
Où ?
Dans les villages de la Haute-Marne Vaudrémont, Maranville, Coupray, Orges, et bien d’autres.
C’est gratuit et sans réservation !
Il vous suffit de venir à l’heure indiquée et de vous laisser guider. .
Eglise Orges 52120 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 38 53 animationdes3forets@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un jour, une église, un village visite de l’église d’Orges Orges a été mis à jour le 2026-06-12 par Antenne des Trois Forêts