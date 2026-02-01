Un jour, une technique atelier aquarelle Sablé-sur-Sarthe

Un jour, une technique atelier aquarelle

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-18

Atelier d’initiation à l’aquarelle pour explorer la délicatesse et la transparence de cette technique artistique. Sur inscription

À travers une sélection d’œuvres du musée numérique, découvrez comment les artistes jouent avec l’eau, la couleur et la lumière pour créer des univers sensibles et poétiques.

Prolongez l’expérience lors d’un atelier d’initiation à l’aquarelle animé par Frédérique Massalaz, l’occasion d’expérimenter cette technique tout en douceur et de laisser libre cours à votre créativité.

Gratuit inscription à micro-folie@sablesursarthe.fr .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

Introductory watercolor workshop to explore the delicacy and transparency of this artistic technique. Registration required

