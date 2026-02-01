Un Jour, Une Technique La Linogravure

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 18:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Du motif à l’empreinte explorez une sélection d’œuvres valorisant la gravure au sein du musée numérique, puis passez à la pratique lors d’un atelier d’initiation à la linogravure.

Du motif à l’empreinte explorez une sélection d’œuvres valorisant la gravure au sein du musée numérique, puis passez à la pratique lors d’un atelier d’initiation à la linogravure.

Réveillez l’artiste qui sommeille en vous et découvrez les principes de cette technique d’estampe accessible et expressive dessin du motif, gravure de la plaque et impression. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From motif to imprint: explore a selection of works featuring engraving in the digital museum, then get hands-on with an introductory linocut workshop.

L’événement Un Jour, Une Technique La Linogravure Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-30 par CDT72