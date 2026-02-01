Un jour, une technique le collage Sablé-sur-Sarthe
Un jour, une technique le collage
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
2026-02-25
Du fragment à l’œuvre Découvrez une sélection d’œuvres inspirantes et participez à un atelier créatif avec Loane Didelet, passionnée de collage, pour assembler formes, textures et couleurs et donner vie à vos propres compositions.
Réveillez l’artiste qui sommeille en vous expérimenterez le jeu des couleurs, des superpositions, et repartirez avec une œuvre personnelle.
Accès libre et gratuit .
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr
English :
From fragment to work: discover a selection of inspiring works and take part in a creative workshop with collage enthusiast Loane Didelet, to assemble shapes, textures and colors and bring your own compositions to life.
