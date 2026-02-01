Un jour, une technique le dessin

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26 18:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Explorez une sélection d’œuvres qui éveilleront votre regard, puis prenez vos crayons pour expérimenter les techniques de base du dessin. Apprenez à jouer avec les lignes, les formes, les ombres et les textures, et donnez vie à vos idées sur le papier.

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

Explore a selection of works that will awaken your eye, then pick up your pencils to experiment with basic drawing techniques. Learn to play with lines, shapes, shadows and textures, and bring your ideas to life on paper.

L’événement Un jour, une technique le dessin Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-01-30 par CDT72