Un jour, une technique le modelage

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Admirez des œuvres inspirantes puis laissez vos mains modeler vos propres créations en argile autodurcissante, puis apportez-leur de la couleur !

Session 1 Sculptez vos idées 21 février

Admirez des œuvres inspirantes puis laissez vos mains modeler vos propres créations en argile autodurcissante. Explorez les formes, jouez avec la matière et donnez corps à vos idées dans un atelier créatif.

Session 2 Peignez vos créations 28 février

Apportez couleur et personnalité à vos créations ! Expérimentez avec les peintures et les textures pour transformer vos formes en véritables œuvres uniques. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

English :

Admire inspiring works of art, then let your hands shape your own creations in self-hardening clay, then add a splash of color!

