Un jour, une technique le modelage
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-28 18:00:00
2026-02-21 2026-02-28
Admirez des œuvres inspirantes puis laissez vos mains modeler vos propres créations en argile autodurcissante, puis apportez-leur de la couleur !
Session 1 Sculptez vos idées 21 février
Admirez des œuvres inspirantes puis laissez vos mains modeler vos propres créations en argile autodurcissante. Explorez les formes, jouez avec la matière et donnez corps à vos idées dans un atelier créatif.
Session 2 Peignez vos créations 28 février
Apportez couleur et personnalité à vos créations ! Expérimentez avec les peintures et les textures pour transformer vos formes en véritables œuvres uniques. .
8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr
English :
Admire inspiring works of art, then let your hands shape your own creations in self-hardening clay, then add a splash of color!
