Un jour, une technique le pastel Sablé-sur-Sarthe

Un jour, une technique le pastel

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date :

2026-02-20 10:00:00

2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Découvrez une sélection d’œuvres et initiez-vous au pastel à l’huile lors d’un atelier créatif.

De la couleur à la matière explorez le monde vibrant du pastel à l’huile, puis passez à la pratique lors d’un atelier d’initiation.

Réveillez l’artiste qui sommeille en vous et découvrez les bases de cette technique travaillez les couleurs, les textures et les dégradés, explorez le mélange et les superpositions, et créez votre propre composition unique. .

8 rue Carnot Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 50 00 micro-folie@sablesursarthe.fr

Discover a selection of works and learn about oil pastels in a creative workshop.

