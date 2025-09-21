Un joyau romano-byzantin caché dans un ancien grand séminaire Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne

Un joyau romano-byzantin caché dans un ancien grand séminaire Dimanche 21 septembre, 13h30 Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Marne

Derrière les façades sobres d’un ancien séminaire devenu hôtel de Région, se cache une chapelle de style romano-byzantin construite entre 1897 et 1901, ornée de colonnes de marbre et de décors peints et dorés par Georges Defretière.

Édifié à l’initiative de Monseigneur Latty par les architectes Édouard et Jules Deperthes, le bâtiment présente un plan en H et une composition architecturale soignée, mêlant pierre, brique et arcades.

Construit par Édouard, puis Jules Deperthes, de 1897 à 1901, l'ancien grand séminaire dédié à la Sainte-Croix, voulu par Monseigneur Latty, est devenu hôtel de Région en 1988. Composé, selon un plan en H, de trois corps de bâtiment d'égale hauteur, il présente des façades en pierres de taille percées de fenêtres en plein-cintre ou d'arcades en rez-de-chaussée, enrichies d'une frise de brique jaune au premier étage et de fenêtres passantes au deuxième. De sa précédente fonction, le vaste bâtiment conserve une splendide chapelle de style romano byzantin, à trois nefs couvertes de voûtes en pendentif peintes par Georges Defretière. Les visiteurs peuvent également y découvrir l'ancienne bibliothèque, le bureau du président de Région dessiné par Henri Ciriani et la salle d'assemblée ornée d'une originale composition d'Olivier Debré.

© Région Grand Est – Inventaire Général / Megan Mason