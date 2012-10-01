Informations pratiques

Nébian

UN JOYEUX SAMEDI À NÉBIAN

Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Petits et grands sont invités à partager une journée festive et culturelle dans le Jardin de la Commanderie et sur sa place, entièrement piétonne.

Petits et grands sont invités à partager une journée festive et culturelle dans le Jardin de la Commanderie et sur sa place, entièrement piétonne.

Au programme

> 10h à 12h –

Atelier cuisine en famille avec Roul’Contact préparez et dégustez ensemble de petits plats de saison dans une ambiance conviviale. Espace dédié aux tout-petits jeux, dessins, lectures et activités libres.

– Atelier de créations végétales en famille fabrication d’un mobile à partir d’éléments naturels.

> 12h Repas partagé, composé des plats apportés par chacun et des préparations réalisées lors de l’atelier cuisine.

> 14h à 16h Atelier d’arts plastiques avec Lohr. Atelier cirque pour tous avec Caroline Baumert (Cie du Poing de Singe).

> 16h Goûter

> 16h30 Spectacle Un parasol pour deux par la Cie Durama.

> 18h: Concert des Steady Roots

Et toute la journée

– Gratiféria de tee shirts venez déposer et/ou prendre tee shirt, et rafraîchissez vos tenues !

– Bibliothèque Hors les murs une sélection à découvrir sur un tapis ou dans un transat dans le jardin.

– Atelier libre Viens avec un tee shirt et repart avec un sac!

– Démonstrations de vannerie avec le groupe vannerie du samedi à midi

L’entracte café ouvrira sa buvette

Cette journée est organisée par la Cie Durama en collaboration avec Terre contact, l’Entracte Café association vers la liberté et la Bibliothèque de Nébian avec le soutien de la Mairie de Nébian.

Participation libre.

(En cas de pluie ou intempérie l’évènement se déroulera à la salle des fêtes) .

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 6 16 38 31 14 ciedurama@gmail.com

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English : UN JOYEUX SAMEDI À NÉBIAN

Young and old alike are invited to enjoy a festive and cultural day in the Jardin de la Commanderie and on its entirely pedestrian-only plaza.

L’événement UN JOYEUX SAMEDI À NÉBIAN Nébian a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU CLERMONTAIS