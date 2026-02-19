Un juge Espace Jean Jaurès Gannat

Un juge

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Immersion édifiante dans le quotidien d’un juge en Italie, ce seul en scène fictionnel s’inspire néanmoins d’essais, d’enquêtes et de témoignages recueillis pour façonner ce personnage épris de justice face à la désillusion de sa profession en berne.

Espace Jean Jaurès Espace Jean Jaurès 1 Rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 11 79 contact@theatrebule.fr

English :

An edifying immersion in the day-to-day life of a judge in Italy, this fictional one-man show nevertheless draws on collected essays, surveys and testimonies to shape this justice-loving character faced with the disillusionment of his profession at half-mast.

