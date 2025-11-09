Un Lama aux Dervallières Bibliothèque Emilienne Leroux Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-09 14:00 – 16:00

Gratuit : non Prix libre + adhésion, entrée libre ou sur inscription (conseillé) – Atelier d’éveil musical à prix libre (tarif indicatif, entre 5€ et 15€)- Concert mystère :Pour les adhérents : prix librePour les nouveaux adhérents : 2€ par adulte & 1€ par enfant + prix libre-> adhésion à vie Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Dans le cadre des semaines polyglottes, le dimanche 9 nov après-midi, le LAMA et la bibliothèque Emilienne Leroux s’associent et vous proposent deux temps musicaux :- Atelier Comme un musicien dans l’orchestre – 14h-16h : L’éveil musical on ne le propose qu’aux enfants, jamais aux adultes !Jean-Louis Pommier vous propose un atelier d’immersion dans la musique au travers du geste du musicien/de la musicienne. Un petit instrumentarium simple de manipulation servira d’outil pour cette expérience.Pas besoin de connaissances particulières, cet atelier se veut ouvert à toutes et à tous, pour vous faire découvrir le plaisir de jouer ensemble.- Concert Mystère du LAMA – 16h15-17h : pour petits et grands, ce concert vous fera voyager dans une nature lointaine et multiculturelle. Mais chuuut, on ne peut en dévoiler plus !Inscription conseillée : lamaderv@gmail.com – préciser si inscription à l’atelier, au concert ou les deux.

Bibliothèque Emilienne Leroux Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 43 97 67 bibliotheque-emilienne-leroux-nantes.blogspot.com