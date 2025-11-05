UN LIEU, DES OEUVRES Dire le corps Passais Villages

UN LIEU, DES OEUVRES Dire le corps

Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 500 œuvres acquises auprès de 100 artistes confirmés ou en devenir. Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre…

Au travers des expositions Un Lieu, des Œuvres, le département de l’Orne partage la richesse de ses acquisitions. .

