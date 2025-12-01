Un livre à Noël Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray

Un livre à Noël

Animations dans le cadre du salon Un livre à Noël à la salle Hillion

Au programme

– 10h30 dictée de Noël (tous publics)

– 14h30 table ronde sur L’Intelligence Artificielle avec Anne le Hénanff (Ministre chargée de l’IA et du numérique)

Salon organisé en partenariat avec le Magasin de la Basilique.

– 18h30 spectacle de feu sur l’esplanade suivi d’une projection vidéo sur la basilique diffusée en continu jusqu’à 20h30.

– Illuminations Le Live Musique Académie de Musique et d’Arts Sacrés Texte Étienne Mahieux

– 20h30 lecture-concert à la Basilique

Notre-Dame des femmes Évènement organisé dans le cadre du Salon Un livre à Noël.

Cette lecture-concert, adaptée du livre éponyme de Pierre Fesquet paru aux éditions Desclée de Brouwer, propose une version pour deux récitants et orgue.

Plusieurs femmes prennent la parole pour célébrer la beauté de la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Réelles ou imaginaires, impératrices, guerrières ou personnages romanesques, elles brossent un portrait saisissant de cet édifice millénaire où la spiritualité est immortelle.

– Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, titulaire des grandes orgues de Saint-Sulpice à Paris, jouera des improvisations inspirées des thèmes du livre. Pierre Fesquet, l’auteur du texte, donnera la réplique à Pauline Choplin. Un moment de poésie au cœur de l’hiver.

Le lecture-concert est payant

Réservations en ligne .

Sanctuaire 9 Rue de Vannes Sainte-Anne-d'Auray 56400 Morbihan Bretagne

