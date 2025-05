Un livre / un débat avec François Azouvi – Passage Sainte-Croix Nantes, 20 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-20 18:00 – 19:00

Gratuit : non Participation libre Tout public

« Du héros à la victime : la métamorphose contemporaine du sacré » de François Azouvi (Gallimard, 2024) Autour des années 60 et 70, un bouleversement anthropologique s’est produit en France et dans la plupart des sociétés occidentales : le modèle du héros qui prévalait jusqu’alors et dictait nos comportements a cédé la place au modèle de la victime. François Azouvi apparente l’émergence de la société des victimes à une autre transformation, d’immense portée : le retrait du religieux dans sa forme institutionnelle. La victime a pu ainsi être sacralisée au point d’incarner le Vrai et le Bien. Son règne marque la métamorphose du religieux en sacré. François Azouvi retrace cette histoire et questionne les raisons et les modalités de cette mutation. Un livre/un débat est un rendez-vous mensuel, en partenariat avec la librairie Siloë, qui permet de rencontrer et d’échanger avec l’auteur d’un livre récent dont le sujet est susceptible d’ouvrir la réflexion commune et le dialogue.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375