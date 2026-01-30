Un livre, un film

4 Rue de l’Abbé Weissrock Hochfelden Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 19:30:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

L’AIPZ, en partenariat avec toutes les bibliothèques du Pays de la Zorn, propose la projection du Film La Tresse au Foyer de Hochfelden suivi d’un débat, le livre inhérent étant disponible en bibliothèque. 0 .

4 Rue de l’Abbé Weissrock Hochfelden 67270 Bas-Rhin Grand Est contact@aipz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un livre, un film Hochfelden a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg