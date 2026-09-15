AGENDA · Orthez
Un livre, un film Le Pixel Orthez
dimanche 11 octobre 2026 · Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Un livre, un film
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Projections de films adaptés de livres, avec des lectures d’extraits avant la projection. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un livre, un film
L’événement Un livre, un film Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée Jeux de société Ste Suzanne Orthez 15 septembre 2026
- Conférence Lee Miller Le Pixel Orthez 16 septembre 2026
- Soirée Jeux de rôles Salle Arrayade Orthez 16 septembre 2026
- Visite guidée Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez 17 septembre 2026
- Visite guidée Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez 17 septembre 2026