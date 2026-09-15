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Un livre, un film Le Pixel Orthez

dimanche 11 octobre 2026 · Le Pixel · Orthez

Un livre, un film Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Le Pixel
Adresse
20 avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Un livre, un film

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Projections de films adaptés de livres, avec des lectures d’extraits avant la projection.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Un livre, un film

L’événement Un livre, un film Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn

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