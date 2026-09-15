Un livre, un film Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Orthez

Un livre, un film

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Projections de films adaptés de livres, avec des lectures d’extraits avant la projection. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un livre, un film

L’événement Un livre, un film Orthez a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Coeur de Béarn