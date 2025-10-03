Un livre, une impro Médiathèque Champollion Amplepuis

Un livre, une impro Médiathèque Champollion Amplepuis vendredi 3 octobre 2025.

Un livre, une impro Vendredi 3 octobre, 18h00 Médiathèque Champollion Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Donnez-leur un livre, un titre, un auteur : d’exercices de style en réécritures, ils vous feront voyager dans le monde des mots ;

Donnez-leur vos personnages de roman préférés : ils les feront se rencontrer au coin d’un rayonnage ;

Donnez-leur le début de l’histoire : ils en réécriront la fin !

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les comédiens de la Lily s’emparent de la bibliothèque et improvisent un spectacle in situ sans décor, sans accessoire et sans filet à partir de l’univers littéraire !

Du burlesque au tragique, le monde fantasmagorique de votre bibliothèque apparaitra sous un nouveau jour…

Médiathèque Champollion 3 Place de l’Europe 69550 Amplepuis Amplepuis 69550 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0474050606 http://www.amplepuis.fr/fr/information/94658/mediatheque-champollion

