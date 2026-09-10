Un lugar mas grande, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault
mercredi 16 septembre 2026 · Cinéma Alain Resnais · Clermont-l'Hérault
Informations pratiques
Un lugar mas grande Mercredi 16 septembre, 20h15 Cinéma Alain Resnais Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T20:15:00+02:00 – 2026-09-16T22:10:00+02:00
Fin : 2026-09-16T20:15:00+02:00 – 2026-09-16T22:10:00+02:00
Cinéma Alain Resnais rue Roger Salasc, Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie https://cinema-alainresnais.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0070#showmovie?id=LYAKK »}]
Ciné rencontre – Au Chiapas, dans le sud du Mexique, les habitants de Tila et d’autres villages ayant expulsé la mairie et la police se confrontent au défi de l’autogouvernement. « Un lugar más gran… Cinéma Alain Resnais Un lugar mas grande
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