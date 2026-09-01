Un lugar mas grande – Cinéma de Millau rue de la Pépinière Millau

Informations pratiques

Millau

Un lugar mas grande – Cinéma de Millau

rue de la Pépinière Cinéma de Millau Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-28

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Cette projection est en partenariat avec l’association Mut’Vitz 34.

Le tarif est de 6 €

La projection se fera en présence du réalisateur Nicolas Défossé et sera suivie d’une discussion.

Les associations Mut Vitz 34, Chiapas Sol et Américasol 12 en collaboration avec les cinémas de Millau organisent

vendredi 18 septembre à 20 h 00 la venue du réalisateur Nicolas Defossé pour la présentation

de son documentaire « Un lugar mas grande »

Au Chiapas, dans le sud du Mexique, les habitants de Tila ayant expulsé la mairie et la police se confrontent au défi de

l’autogouvernement. Le film explore la construction de l’autonomie au quotidien, révélant une large trame de personnes, de générations, d’esprits et de paysages, et des images inédites.

Une plongée au cœur du processus collectif, envers soi-même et envers les autres. Une aventure d’inspiration zapatiste en

territoire Maya

Ce film est « un regard intérieur depuis les entrailles d’un monde qui ne demande pas la permission d’exister ». (Santiago

Gomez Matienzo revue Encuadres- Mexique).

Les associations Mut Vitz 34, Chiapas Sol et Américasol 12

Depuis plus de 25 ans, les membres de ces associations organisent l’achat collectif de café produit par la coopérative

zapatiste YACHIL au Chiapas (Mexique). Il s’agit là, non pas de faire du « commerce équitable » mais d’organiser un échange avec des paysans Maya en lutte pour reconquérir leur autonomie et ce dans tous les domaines : alimentation, culture, santé, éducation, etc…

Nos associations (avec 17 autres) constituent le réseau ESCARGOT (CARACOL) avec plus de 2000 adhérents. Ce

réseau nous permet d’entretenir des liens réguliers avec les communautés et paysans en lutte. 6 .

rue de la Pépinière Cinéma de Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 74 28 39 cinemasdemillau@yahoo.fr

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English :

L’événement Un lugar mas grande – Cinéma de Millau Millau a été mis à jour le 2026-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)