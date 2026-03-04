Un lugar mas grande, Le cinéma de la Cité, Angoulême
Un lugar mas grande, Le cinéma de la Cité, Angoulême jeudi 19 mars 2026.
Un lugar mas grande Jeudi 19 mars, 20h00 Le cinéma de la Cité Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:55:00+01:00
Fin : 2026-03-19T20:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:55:00+01:00
Avant-Première du film Un Lugar Mas Grande en présence du réalisateur Nicolas Défossé
Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1206#showmovie?id=LYAKK »}]
Avant-première Le cinéma de la Cité Un lugar mas grande