Un Manga, Une Pizza Médiathèque François Mitterrand Bassens

Un Manga, Une Pizza Vendredi 19 juin 2026, 18h30 Médiathèque François Mitterrand Gironde

sur inscription

Début : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00

Venez présenter votre manga du moment autour d’une bonne part de pizza : l’occasion rêvée pour découvrir de nouvelles lectures à dévorer !

Pour les petits comme les plus grands

Précisez les allergies alimentaires lors de l’inscription.

inscription et réservation en ligne

05 57 80 81 78

mediatheque@ville-bassens.fr

Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Des mangas, de la pizza… Quoi de mieux pour passer une bonne soirée ? atelier rdv de la médiathèque