Un Manga, Une Pizza Médiathèque François Mitterrand Bassens
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:30:00+02:00 – 2026-06-19T20:00:00+02:00
Venez présenter votre manga du moment autour d’une bonne part de pizza : l’occasion rêvée pour découvrir de nouvelles lectures à dévorer !
Pour les petits comme les plus grands
Précisez les allergies alimentaires lors de l’inscription.
inscription et réservation en ligne
+ d’infos
05 57 80 81 78
mediatheque@ville-bassens.fr
Des mangas, de la pizza… Quoi de mieux pour passer une bonne soirée ? atelier rdv de la médiathèque