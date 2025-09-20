Un manoir pour une ménagerie Manoir des Fauves Saint-Lactencin

Un manoir pour une ménagerie Manoir des Fauves Saint-Lactencin samedi 20 septembre 2025.

Un manoir pour une ménagerie 20 et 21 septembre Manoir des Fauves Indre

adulte 7 euros, de 12 à 18 ans et étudiants 4 euros, de 8 à 12 ans 2 euros, moins de 8 ans gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite guidée des extérieurs (jardin, caves, pigeonnier, tour, grange aux lions) et du musée Sarah Caryth, la Dame du cirque, dans le château du village. Architecture seigneuriale rurale habitée par une ménagerie de fauves, singes et serpents pythons.

Manoir des Fauves 13 rue du Stade 36500 Saint-Lactencin Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire 06 66 25 09 78 https://www.berryprovince.com/patrimoine-culturel/monumenta-36-manoir-des-fauves-saint-lactencin/ Au cœur du Bas-Berry, le Manoir des Fauves est l’ancienne demeure de Sarah Caryth-Rancy (1897-1979), danseuse, charmeuse de serpents et dompteuse de lions. Tenant la propriété de ses grands-parents, elle y vit de 1928 à 1941, transformant les communs de l’ancien château du village de Saint-Lactencin en grange aux lions, et ses caves en cabaret ! C’est ainsi que, dans les années 30, l’ancien château de Saint-Lactencin acquiert le drôle de nom qui lui restera, le « Manoir des Fauves ». La « dame du cirque » vous surprendra par les nombreuses facettes de sa vie de femme, artiste et entrepreneure du XXe siècle.

Le musée qui lui est dédié est le fruit de 20 ans d’enquête et de collecte de la part de la propriétaire actuelle. Une importante collection de photos, dessins, documents, programmes de spectacles et objets en tous genres rappelant la présence de Sarah Caryth se déploie dans le rez-de-chaussée du manoir, aménagé comme si les protagonistes des Années Folles y étaient encore…

Le Manoir des fauves, c’est aussi l’ancien château de Saint-Lactencin, dont l’origine remonte au XVIe siècle, avec une première mention de la « Maison et hostel » le 13 mars 1506. De cette époque subsistent quelques éléments que vous découvrirez dans une promenade en extérieur, dont un pigeonnier, une cave voûtée et une portion d’anciens fossés, témoins de l’existence d’une maison forte à la fin du Moyen Âge.

Divers témoignages des époques successives s’enchevêtrent dans la pierre et dévoilent leurs secrets, ici une inscription mystérieuse, là une tour, des vestiges disséminés… Ils sont l’occasion d’aborder le souvenir des seigneurs de Saint-Lactencin, de la famille de Poix au XIXe siècle et des paysages disparus. Depuis le centre-bourg de Saint-Lactencin, prendre la direction d’Argy et entrer dans le domaine en face du stade de football

Visite guidée des extérieurs (jardin, caves, pigeonnier, tour, grange aux lions) et du musée Sarah Caryth, la Dame du cirque, dans le château du village. Architecture seigneuriale rurale habitée par…

Isabelle Hannequart