Un marché, ça n’a pas de prix ! Place du 19 Août Clamecy samedi 27 septembre 2025.

Place du 19 Août Devant la collégiale Clamecy Nièvre

Début : 2025-09-27 11:00:00

fin : 2025-09-27 12:30:00

2025-09-27

Discussion avec Olivier Razemon, journaliste et auteur du livre « On n’a que du beau » (Chez Ecosociété, 2025). Que vous fréquentiez ou pas le marché de Clamecy ou d’ailleurs, dites ce que vous appréciez, ce qui vous aimeriez y trouver, partagez vos envies… Rencontre organisée par la librairie Le Millefeuille Accès libre et gratuit .

Place du 19 Août Devant la collégiale Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 41 18

