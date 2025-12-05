Un marché de noël avec 156 ans d’histoire Place Saint Michel Paris

Bijoux, confiseries, objets en bois, vêtements artisanaux, créations design… Les visiteurs du marché de Noël Saint Michel par des Marchés Cordonnier découvriront une sélection exigeante dans la plus pure tradition parisienne des marchés.

Depuis 1869, neuf ans après l’inauguration de la Fontaine Saint-Michel, les Marchés Cordonnier font partie du paysage parisien, mêlant saveurs locales et moments de rencontre. Dès ses débuts, ils figurent parmi les marchés alimentaires les plus emblématiques de la capitale, offrant aux Parisiens un lieu pour découvrir des produits locaux de qualité, échanger des histoires et partager des expériences.

À partir du 5 décembre et jusqu’au 5 janvier, la Place Saint-Michel à Paris s’illuminera aux couleurs des artisans et créateurs de savoir-faire d’exception venus de France et du monde entier dans un esprit d’authenticité, de convivialité et de durabilité.

Du vendredi 05 décembre 2025 au lundi 05 janvier 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 22h00

gratuit

Pas besoin de réserver

Tout public.

Place Saint Michel Place Saint Michel 75006 Paris