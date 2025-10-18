UN MARCHÉ DE NOËL EN ÉTÉ INDIEN Ouveillan

UN MARCHÉ DE NOËL EN ÉTÉ INDIEN

Place Carnot Ouveillan Aude

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

L’association une Créa pour la vie a l’honneur de vous dévoiler son premier marché de noël en plein été indien ce samedi et ce dimanche.

Au programme tout au long du week-end:

– Artisans créateurs

– Calèche

– Ateliers et jeux gratuits

– Balades à Poney

– Concert gratuit

– Maquillage enfant

– Mini ferme Tactile

Buvette et Food trucks sur place.

English :

The association une Créa pour la vie is proud to unveil its first Christmas market in the middle of the Indian summer this Saturday and Sunday.

On the program all weekend long

– Creative crafts

– Horse-drawn carriage

– Free workshops and games

– Pony rides

– Free concerts

– Children’s face painting

– Tactile mini-farm

Refreshments and food trucks on site.

German :

Der Verein Une Créa pour la vie hat die Ehre, Ihnen an diesem Samstag und Sonntag seinen ersten Weihnachtsmarkt mitten im Indian Summer zu enthüllen.

Auf dem Programm steht das ganze Wochenende über:

– Kreative Kunsthandwerker

– Pferdekutsche

– Kostenlose Workshops und Spiele

– Ponyreiten

– Kostenlose Konzerte

– Kinderschminken

– Mini Tactile Farm

Getränke und Foodtrucks vor Ort.

Italiano :

L’associazione une Créa pour la vie è lieta di presentare il suo primo mercatino di Natale nel bel mezzo dell’estate indiana questo sabato e domenica.

In programma per tutto il fine settimana

– Artigiani creativi

– Carrozza trainata da cavalli

– Laboratori e giochi gratuiti

– Giri in pony

– Concerti gratuiti

– Pittura del viso per bambini

– Mini fattoria tattile

Rinfreschi e food truck in loco.

Espanol :

La asociación une Créa pour la vie se complace en presentar este sábado y domingo su primer mercado navideño en pleno verano indio.

En el programa de todo el fin de semana

– Artesanos creativos

– Coche de caballos

– Talleres y juegos gratuitos

– Paseos en poni

– Conciertos gratuitos

– Pintura de caras para niños

– Mini granja táctil

Refrescos y food trucks in situ.

