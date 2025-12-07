Un marché de Noël magique à Saint-Sauvant Saint-Sauvant

Un marché de Noël magique à Saint-Sauvant

Le bourg Saint-Sauvant Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël dans l’un des plus beaux villages de Saintonge avec animations pour la famille, chants de Noël et illuminations à la bougie

Le bourg Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 65 15 70 info@epicerielagaillarde.fr

English :

Christmas market in one of Saintonge?s most beautiful villages, with family entertainment, carol singing and candle-lighting

German :

Weihnachtsmarkt in einem der schönsten Dörfer der Saintonge mit Familienunterhaltung, Weihnachtsliedern und Kerzenbeleuchtung

Italiano :

Mercatino di Natale in uno dei più bei villaggi della Saintonge, con intrattenimento per famiglie, canti di Natale e spettacoli a lume di candela

Espanol :

Mercado navideño en uno de los pueblos más bonitos de Saintonge, con animaciones familiares, cantos de villancicos y espectáculos a la luz de las velas

