Un marché de Noël magique à Saint-Sauvant Saint-Sauvant
Un marché de Noël magique à Saint-Sauvant Saint-Sauvant dimanche 7 décembre 2025.
Un marché de Noël magique à Saint-Sauvant
Le bourg Saint-Sauvant Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël dans l’un des plus beaux villages de Saintonge avec animations pour la famille, chants de Noël et illuminations à la bougie
.
Le bourg Saint-Sauvant 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 65 15 70 info@epicerielagaillarde.fr
English :
Christmas market in one of Saintonge?s most beautiful villages, with family entertainment, carol singing and candle-lighting
German :
Weihnachtsmarkt in einem der schönsten Dörfer der Saintonge mit Familienunterhaltung, Weihnachtsliedern und Kerzenbeleuchtung
Italiano :
Mercatino di Natale in uno dei più bei villaggi della Saintonge, con intrattenimento per famiglie, canti di Natale e spettacoli a lume di candela
Espanol :
Mercado navideño en uno de los pueblos más bonitos de Saintonge, con animaciones familiares, cantos de villancicos y espectáculos a la luz de las velas
L’événement Un marché de Noël magique à Saint-Sauvant Saint-Sauvant a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge