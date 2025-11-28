UN MARI A EMPORTER – COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries

UN MARI A EMPORTER Début : 2025-12-31 à 22:00. Tarif : – euros.

Après le succès de Couple Mode d’Emploi et Ados vs parents mode d’emploi Patrice Lemercier revient avec une nouvelle comédie sur le thème du célibat ! Une comédie survoltée et décalée qui ne laisse aucun répit au spectateur ! Dans le grand supermarché des rencontres, vous êtes la reine et votre chariot est rempli de promesses d’amour ! Mais attention, derrière chaque photo séduisante se cache peut-être un coupon de réduction surprise. Qui aurait cru que le beau gosse en ligne pourrait être un amateur de chaussettes dépareillées ? Entre les profils retouchés et les descriptions enjolivées, mieux vaut vérifier l’étiquette avant de faire le grand saut ! Finalement, le vrai défi n’est pas de trouver l’amour, mais de dénicher la perle rare sans se retrouver avec un produit périmé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13