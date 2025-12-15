Un mari à emporter Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Un mari à emporter

Vendredi 9 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Samedi 10 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Vendredi 16 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Samedi 17 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Vendredi 23 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Samedi 24 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Vendredi 30 janvier 2026 de 19h30 à 20h45.

Samedi 31 janvier 2026 de 19h30 à 20h45. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 19:30:00

fin : 2026-01-10 20:45:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-10 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-30 2026-01-31

Une comédie survoltée et décalée qui ne laisse aucun répit au spectateur !

Une comédie survoltée et décalée qui ne laisse aucun répit au spectateur !



Dans le grand supermarché des rencontres, vous êtes la reine et votre chariot est rempli de promesses d’amour ! Mais attention, derrière chaque photo séduisante se cache peut-être un coupon de réduction surprise. Qui aurait cru que le beau gosse en ligne pourrait être un amateur de chaussettes dépareillées ?



Entre les profils retouchés et les descriptions enjolivées, mieux vaut vérifier l’étiquette avant de faire le grand saut ! Finalement, le vrai défi n’est pas de trouver l’amour, mais de dénicher la perle rare sans se retrouver avec un produit périmé.



Avec Mélisande Martel et Mike Reveau Peiffer



Mise en scène Nathalie Hardouin .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 54 95 00 CONTACT.CDM1@ORANGE.FR

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fast-paced, offbeat comedy that never lets up!

L’événement Un mari à emporter Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille