Un mariage Salle des fêtes Poligny

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Théâtre À partir de 14 ans 1 h 20

Le Travelling Théâtre

Ils sont six à se souvenir- La mariée et son tout jeune époux, le père et l’oncle du marié, la serveuse et Miko surnommé « le para » six à retrouver dans leur mémoire cette salle polyvalente transformée pour l’occasion en banquet de mariage, un banquet qui s’est déroulé une vingtaine d’années plus tôt.

Pourquoi ce souvenir commun, lointain et pourtant précis ? Ce devait être un mariage comme tant d’autre, un mariage de plus, mais il s’est passé « quelque chose ». Cette petite chose ici pas de crime ou de catastrophe, juste un coup de tête personne ne l’a oubliée.

Pourquoi ? Parce qu’à travers ce noeud qui ne s’est jamais dénoué se revit un pan de l’histoire de cette communauté réunie pour l’occasion.

Texte et mise en scène Gilles Granouillet

Jeu Sabrine Ben Njima, Antoine Besson, François Font, Léonie Kerckaert, Louis Meignan, Félix Villemur-Ponselle

Musique Sébastien Quencez / Lumière Jérôme Aubert / Administration Delphine Basquin .

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 11 39 administration@mi-scene.fr

