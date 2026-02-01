Un mariage sur deux

Salle des fêtes Saint-Georges Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

L’association Culture et Loisirs de Saint-Georges présente Un mariage sur deux de Jean-Pierre Martinez.

Plus de renseignements par téléphone.

Salle des fêtes Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 87 18

English : Un mariage sur deux

The Association Culture et Loisirs de Saint-Georges presents Un mariage sur deux by Jean-Pierre Martinez.

Further information by phone.

L’événement Un mariage sur deux Saint-Georges a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Villeneuve Vallée du Lot