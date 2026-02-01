Un mariage sur deux Saint-Georges
Un mariage sur deux Saint-Georges samedi 7 février 2026.
Un mariage sur deux
Salle des fêtes Saint-Georges Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
L’association Culture et Loisirs de Saint-Georges présente Un mariage sur deux de Jean-Pierre Martinez.
Plus de renseignements par téléphone.
Salle des fêtes Saint-Georges 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 16 87 18
English : Un mariage sur deux
The Association Culture et Loisirs de Saint-Georges presents Un mariage sur deux by Jean-Pierre Martinez.
Further information by phone.
