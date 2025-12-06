Un match d’impro de folie !

1 rue Daniel Roques Pradines Lot

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les Truffes d’Olt, atelier d’improvisation de Pradines, vous propose une soirée totalement improvisée où les larmes couleront et le public se pliera..

Les Truffes d’Olt, atelier d’improvisation de Pradines, vous propose une soirée totalement improvisée où les larmes couleront et le public se pliera… de rire bien sûr ! Spectacle d’improvisation. .

1 rue Daniel Roques Pradines 46090 Lot Occitanie +33 6 64 34 84 71 truffes.olt@gmail.com

English :

Les Truffes d’Olt, Pradines’ improvisation workshop, offers you a totally improvised evening where tears will flow and the audience will bend over backwards…

L’événement Un match d’impro de folie ! Pradines a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Cahors Vallée du Lot