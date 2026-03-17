Un mathématicien au musée Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 28 avril, 20h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez l’histoire et la profondeur des interactions entre mathématiques et création artistique avec le mathématicien Roger Mansuy.

Le mathématicien Roger Mansuy nous propose de découvrir le lien profond entre l’art et les mathématiques. Nous opposons encore trop souvent la culture scientifique à la culture classique, les sciences et les humanités. Cependant, il est facile de démonter ce préjugé, par exemple en prenant le temps de visiter les musées d’art et de regarder les œuvres avec les connaissances scientifiques.

Roger Mansuy est docteur et agrégé de mathématiques, spécialiste de la diffusion des cultures mathématiques et scientifiques.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Le grand almanach mathématique_ (éd. Albin Michel, 2025).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-28T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-28T22:30:00.000+02:00

1



Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

