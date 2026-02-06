Un matin à la ferme Le Rongoët Réguiny
Le Rongoët GAEC des frères Le Coq Réguiny Morbihan
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
2026-04-04
Dans le cadre du Blavet au Naturel, par Pontivy Communauté et GAEC des frères Le Coq
Rien ne vaut un bon petit-déjeuner avec des produits du terroir pour bien commencer la journée ! Venez en famille visiter l’exploitation et découvrir le paysage agricole typique avec une animation sur la biodiversité de nos campagnes.
Sur inscription (limité à 40 personnes)
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés. .
Le Rongoët GAEC des frères Le Coq Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 30 48 25 32
