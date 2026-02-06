Un matin à la ferme Le Rongoët Réguiny

Un matin à la ferme

Le Rongoët GAEC des frères Le Coq Réguiny Morbihan

Début : 2026-04-04 09:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

2026-04-04

Dans le cadre du Blavet au Naturel, par Pontivy Communauté et GAEC des frères Le Coq

Rien ne vaut un bon petit-déjeuner avec des produits du terroir pour bien commencer la journée ! Venez en famille visiter l’exploitation et découvrir le paysage agricole typique avec une animation sur la biodiversité de nos campagnes.

Sur inscription (limité à 40 personnes)

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés. .

Le Rongoët GAEC des frères Le Coq Réguiny 56500 Morbihan Bretagne +33 6 30 48 25 32

