Un matin avec un (e) vigneron. ne . Rencontre & Dégustation à La Maison du Tourisme et du vignoble La Chartre-sur-le-Loir

Un matin avec un (e) vigneron. ne . Rencontre & Dégustation à La Maison du Tourisme et du vignoble La Chartre-sur-le-Loir dimanche 6 juillet 2025.

Un matin avec un (e) vigneron. ne . Rencontre & Dégustation à La Maison du Tourisme et du vignoble

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:30:00

fin : 2025-08-24 13:00:00

Date(s) :

2025-07-06 2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Un matin avec un (e) vigneron. ne . Rencontre & Dégustation à La Maison du Tourisme et du vignoble

Chaque samedi des vacances de Pâques et dimanche en été, venez à la Maison du Tourisme et du

Vignoble pour un moment privilégié en compagnie d’un vigneron ou d’une vigneronne.

Descriptif Pendant la période estivale (et sur les vacances de Pâques), chaque dimanche, le public

pourra rencontrer un(e) vigneron.ne à la Maison du tourisme et du vignoble livrant son approche du

travail dans la vigne ou au chai, expliquant sa propre façon de mettre en valeur le terroir et ses vins.

Véritable guide, il vous proposera la visite des lieux pour vous aider à mieux appréhender les

spécificités du vignoble.

Dégustation libre contre l’achat d’une carte de 3 à 6 vins le professionnel est là pour vous guider et

vous aider à décrire les principales caractéristiques des vins.

Moment privilégié offert aux visiteurs par la présence d’un vigneron guide et par la présentation de

la Maison et de ses activités. Possibilité d’achats sur place , repartez avec vos vins coups de coeur !

Durée de votre présence en juillet et aout 10 h 30 à 13 h

Vacances de Pâques 10 h 30 12 h 30

Accès libre.

Dégustation Le visiteur achète un pass dégustation de 3 vins ou 6 vins.

Prix du pass dégustation 5€ (3 vins) ou 8€ (6 vins). Carte que les visiteurs peuvent aussi partager.

Fréquence chaque dimanche durant l’été. Et les samedis des vacances de Pâques. .

13 Place de la République La Chartre-sur-le-Loir 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 16 83 info@vallee-du-loir.com

English :

A morning with a winemaker . Meeting & Tasting at La Maison du Tourisme et du vignoble

German :

Ein Morgen mit einem (e) Winzer. ne . Treffen & Verkostung im Maison du Tourisme et du vignoble (Haus des Tourismus und der Weinberge)

Italiano :

Una mattinata con un viticoltore. Incontro e degustazione presso La Maison du Tourisme et du vignoble

Espanol :

Una mañana con un viticultor . Encuentro y degustación en La Maison du Tourisme et du vignoble

L’événement Un matin avec un (e) vigneron. ne . Rencontre & Dégustation à La Maison du Tourisme et du vignoble La Chartre-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-02-25 par OT Vallée du Loir