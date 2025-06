Un Matou sur la Baleine Chapiteau Domaine Culturel Chemillé-en-Anjou 30 juillet 2025 20:30

Maine-et-Loire

Début : 2025-07-30 20:30:00

fin : 2025-07-30 21:30:00

Une soirée placée sous le signe de la musique et de la poésie sous le chapiteau de Saint-Lézin

Entre animaux, paysages et drôle de personnages, le public est invité à se promener sur le dos d’une baleine bleue pour, peut-être, y croiser un matou, une grenouille ou autres animaux au son du colporteur de notes.

Des reprises de chansons de Steve Waring par Anthony Delestre et Eric Mandret. .

Chapiteau Domaine Culturel 4 Chemin de la Fontaine

Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

English :

An evening of music and poetry under the Saint-Lézin big top

German :

Ein Abend im Zeichen von Musik und Poesie im Festzelt in Saint-Lézin

Italiano :

Una serata di musica e poesia sotto il tendone di Saint-Lézin

Espanol :

Noche de música y poesía bajo la carpa de Saint-Lézin

