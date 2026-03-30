Un mausolée gallo-romain histoire de la découverte de Faverolles

Médiathèque Arc-en-Barrois Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

Anne-Laure EDME, docteur en Archéologie classique et responsable de recherche à l’INRAP vous donnera une conférence sur l’histoire de la découverte de Faverolles.

Présentation Le mausolée de Faverolles est l’un des monuments antiques les plus impressionnants de la Gaule romaine. Il est difficile aujourd’hui d’imaginer l’importance de ce monument au vu des traces qui nous restent. Les recherches menées depuis 1980 ont permis de dresser le portrait de l’un des monuments funéraires les plus grands et les plus finement décorés de l’Empire. Sur le site, en plus de la zone de fouilles, est visible le mausolée représenté en réduction. La découverte résulte comme souvent d’un incroyable coup de chance allié à une bonne connaissance du terrain. Ce sont les circonstances de cette découverte et les années de fouilles, de recherches qui ont suivis sur lesquelles nous reviendrons au cours de cette conférence. .

Médiathèque Arc-en-Barrois 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 01 19 61

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L’événement Un mausolée gallo-romain histoire de la découverte de Faverolles Arc-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-25 par Antenne des Trois Forêts