UN MAX DE BRUIT CONTRE LE SIDA Perpignan vendredi 21 novembre 2025.

1, rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21

2025-11-21

11ème édition de Un max de Bruit contre le Sida !
1, rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22  communication@casamusicale.net

English :

11th edition of Un max de Bruit contre le Sida!

German :

11. Ausgabe von Un max de Bruit contre le Sida!

Italiano :

11a edizione di Un max de Bruit contre le Sida!

Espanol :

¡11ª edición de Un max de Bruit contre le Sida!

