Un MEGA-jeu pour t’amuser ! Carnac
Un MEGA-jeu pour t’amuser ! Carnac samedi 20 septembre 2025.
Un MEGA-jeu pour t’amuser !
47 Rue des Korrigans Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
3 jours de fête pour célébrer l’inscription UNESCO des mégalithes !
C’est parti pour un MEGA-jeu avec Carole !
« Par Toutatis des menhirs qui roulent !
Mes moutons n’attendent que toi pour pâturer ! »
A très vite sur le stand des Korrigans !
Sans inscription .
47 Rue des Korrigans Carnac 56340 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Un MEGA-jeu pour t’amuser ! Carnac a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon