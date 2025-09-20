Un MEGA-jeu pour t’amuser ! Carnac

47 Rue des Korrigans Carnac Morbihan

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

3 jours de fête pour célébrer l’inscription UNESCO des mégalithes !

C’est parti pour un MEGA-jeu avec Carole !

« Par Toutatis des menhirs qui roulent !

Mes moutons n’attendent que toi pour pâturer ! »

A très vite sur le stand des Korrigans !

Sans inscription .

47 Rue des Korrigans Carnac 56340 Morbihan Bretagne

