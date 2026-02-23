Un même thé, trois pays

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 11:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Un thé, trois terroirs, une infinité de saveurs. Découvrez comment le climat et le savoir-faire transforment une même feuille en expériences uniques !

Comment un même thé peut-il offrir des profils si différents selon son origine ? Cet atelier vous propose de comparer des thés issus de trois régions du monde, pour comprendre l’influence du sol, du climat et des méthodes de production. Mignardises viendront souligner les spécificités des thés. Une dégustation voyageuse et instructive !

Sur inscription. .

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 7 83 82 51 12 ophelie.grebic@gmail.com

English :

One tea, three terroirs, infinite flavors. Discover how climate and know-how transform the same leaf into unique experiences!

