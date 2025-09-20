Un menu patrimoine chez Kay Flo, Le Diamant Marché polyvalent du Diamant Le Diamant

Un menu patrimoine chez Kay Flo, Le Diamant Samedi 20 septembre, 08h00 Marché polyvalent du Diamant Martinique

Réservation par téléphone, menu du midi 15€TTC/ personne, 30 places disponibles

Chez Kay Flo, nous avons à cœur de mettre en lumière les saveurs de chez nous.

Ce menu spécial rend hommage à nos racines et à la richesse de notre héritage culinaire, avec deux plats emblématiques : le Migan de Fruit et le Macadam.

Un voyage dans la mémoire des goûts, entre tradition et authenticité, à partager avec fierté.

Prix 15 euros/ personne

Réservation par téléphone: 0696734874

Samedi 20/09 service du midi, le restaurant étant ouvert de 8h00 à 16h00

Marché polyvalent du Diamant Marché polyvalent 97223 Diamant, Martinique Le Diamant 97223 Martinique Martinique +596 696 73 48 74 https://www.facebook.com/people/KAY-FLO/100054215062256/ Le Kay Flo, un restaurant côté mer du marché polyvalent avec vue sur le rocher accompagné de sa belle plage

@KayFlo