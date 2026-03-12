Un mercredi en partenariat avec le LaM Villeneuve-d’Ascq

Un mercredi en partenariat avec le LaM

1 Allée du Musée Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Le mercredi des tout-petits s’associe au Mercredi Tout est Permis du LaM. Petits et grands sont invités à partir à l’aventure dans le musée et ses jardins, lors d’un après-midi plein de surprises. A cet occasion, les animateurs nature s’associent au LaM et proposent des ateliers pour les enfants de 1 à 3 ans.

**Rendez-vous** à partir de 15 h

**Lieu de départ** LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

**Public** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir** Nombre de places limité, sur réservation le jour même au LaM, en accès libre pour les enfants et au tarif de 9€ pour les accompagnateurs (billet donnant accès au musée et à l’ensemble des animations du jour)

**Tarif** payant

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

Le mercredi des tout-petits s’associe au Mercredi Tout est Permis du LaM. Petits et grands sont invités à partir à l’aventure dans le musée et ses jardins, lors d’un après-midi plein de surprises. A cet occasion, les animateurs nature s’associent au LaM et proposent des ateliers pour les enfants de 1 à 3 ans.

**Rendez-vous** à partir de 15 h

**Lieu de départ** LaM, 1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq

**Public** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir** Nombre de places limité, sur réservation le jour même au LaM, en accès libre pour les enfants et au tarif de 9€ pour les accompagnateurs (billet donnant accès au musée et à l’ensemble des animations du jour)

**Tarif** payant

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

1 Allée du Musée Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France ctomczak@musee-lam.fr

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English :

Wednesday for toddlers joins forces with Wednesday Anything Goes at LaM. Young and old are invited to set off on an adventure in the museum and its gardens, for an afternoon full of surprises. To mark the occasion, nature organizers join forces with LaM to offer workshops for children aged 1 to 3.

**Meeting point**: from 3 p.m

**Departure point** LaM, 1 allée du Musée, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: children aged 1 to 3

**Good to know**: Limited number of places, must be booked the same day at LaM, free access for children and 9? for accompanying adults (ticket giving access to the museum and all the day’s activities)

**Price**: not free

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details on the accessibility of shows and events.

L’événement Un mercredi en partenariat avec le LaM Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-12 par Hauts-de-France Tourisme