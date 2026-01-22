Un mercredi, un conte Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Un mercredi, un conte

Rue Jacques Prévert Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Un mercredi, un conte A partir de 6 ans. Laissez vous conter par Elisabeth !

Entrée gratuite et sur inscription. .

Rue Jacques Prévert Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un mercredi, un conte

L’événement Un mercredi, un conte Prigonrieux a été mis à jour le 2026-01-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides