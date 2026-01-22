Un mercredi, un conte Rue Jacques Prévert Prigonrieux
Un mercredi, un conte Rue Jacques Prévert Prigonrieux mercredi 8 avril 2026.
Un mercredi, un conte
Rue Jacques Prévert Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Un mercredi, un conte A partir de 6 ans. Laissez vous conter par Elisabeth !
Entrée gratuite et sur inscription. .
Rue Jacques Prévert Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un mercredi, un conte
L’événement Un mercredi, un conte Prigonrieux a été mis à jour le 2026-01-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides